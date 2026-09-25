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Bloomberg: Trump insiste en que Zelenski viaje a Moscú para reunirse cara a cara con Putin

Pese a las reiteradas negativas previas del mandatario ucraniano, la Casa Blanca busca acelerar las gestiones diplomáticas para reactivar las negociaciones de paz, según reporta Bloomberg.

El mandatario de Ucrania, Volodímir Zelenski con el de Rusia Vladímir Putin.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a instar esta semana al mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, a trasladarse a la capital rusa para sostener una reunión bilateral directa con el presidente Vladímir Putin, según reveló un informe de la agencia Bloomberg.

La propuesta se produce a pesar de las constantes y explícitas negativas manifestadas con anterioridad por el liderazgo de Kiev a celebrar un encuentro de esta naturaleza en territorio ruso. Sin embargo, la iniciativa refleja el impulso que la Administración estadounidense busca imprimir a la agenda exterior para reactivar formalmente las conversaciones de paz entre Ucrania y la Federación de Rusia.

De acuerdo con las fuentes citadas por la agencia financiera, Washington evalúa que una cumbre presencial en Moscú podría destrabar los principales puntos de fricción entre las partes, en un momento crucial para la diplomacia internacional.

Tomando en cuenta el historial de crímenes de envenenamiento ocurridos a altos líderes políticos que se le señalan a Putin: ¿Aceptará el enorme riesgo que conllevaría para su vida Zelenski un viaje a Moscú?,

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