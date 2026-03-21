Arabia Saudita expulsa a cinco diplomáticos iraníes y les da 24 horas para salir del país

Arabia Saudita ha declarado personas no gratas a cinco empleados de la Embajada de Irán, entre ellos el agregado militar, y les ha exigido que abandonen el país en un plazo de 24 horas, informó el Ministerio de Asuntos Exteriores del país.

“El Reino de Arabia Saudita ha notificado al agregado militar de la Embajada de la República Islámica de Irán en el Reino, al adjunto del agregado militar de la Embajada y a tres miembros del personal de la misión que deben abandonar el Reino, al considerarlos personas ‘non grata’, y que deben hacerlo en un plazo de 24 horas”, indica el comunicado.

En el comunicado, Arabia Saudita subraya que la medida responde a los ataques perpetrados por Irán contra su territorio. El país árabe afirma que no dudará en tomar las medidas necesarias para preservar su soberanía, salvaguardar su seguridad y proteger su territorio.

Días antes, el 18 de marzo, Catar había declarado personas ‘non grata’ al agregado militar y al de seguridad de la Embajada iraní.