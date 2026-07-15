Argentina se agiganta otra vez y elimina a Inglaterra del Mundial con una remontada heroica

Argentina remontó este miércoles otra vez, de forma épica, y eliminó a Inglaterra de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en un partido inolvidable que terminó 1-2 en el Estadio Atlanta (EE.UU.).

Al minuto 90+2, Lautaro Martínez cabeceó solo en el área para desatar la locura en el estadio, donde miles de fanáticos argentinos vivieron una semis vibrante.

Poco antes, al 85, Enzo Fernández había empatado con un golazo de larga distancia, en medio del acoso de la Albiceleste, que dominó el segundo tiempo.

Inglaterra estaba arriba en el marcador desde el minuto 55, cuando Morgan Rogers metió un certero centro al área que Anthony Gordon definió con un derechazo.

Las dos anotaciones fueron asistidas por el astro, Lionel Messi, quien sigue acumulando récords en la historia de los Mundiales.

Desde que Inglaterra marcó, se vio la mejor cara de la actual campeona del mundo, que así como lo hizo contra Egipto en octavos de final, se sobrepuso a un marcador adverso.

En la previa se habló mucho de la mística alrededor de este clásico, especialmente por el partido que, de la mano de Diego Maradona, la Argentina eliminó a Inglaterra en México 86. Y ambos partidos culminaron con el mismo marcador.

De esta forma, ya se conoce a las oncenas que estarán en la final de la Copa Mundial. La selección de Messi se enfrentará a España, que en la víspera dejó atrás a Francia.