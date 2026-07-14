EE.UU. reanuda el bloqueo marítimo a Irán

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó este martes que las fuerzas estadounidenses han reanudado a las 16:00 (hora del Este) el “bloqueo naval contra los buques que transiten hacia y desde puertos y zonas costeras” de Irán.

Según indica el organismo en un comunicado, “actualmente hay más de 20 buques de guerra de la Marina de Estados Unidos y cientos de aeronaves militares operando en todo Oriente Medio”.

“Las fuerzas estadounidenses se mantienen alertas, letales y listas”, agregó.

Por su parte, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) advirtió que, mientras continúen las agresiones de Washington en la región, “no se exportará ni una sola gota de petróleo o gas desde allí”, al tiempo que señaló que las acciones estadounidenses “no tendrán otro resultado que retrasar la reapertura del estrecho de Ormuz”.

Asimismo, el jefe de la Comisión de Seguridad Nacional del Parlamento iraní, Ebrahim Azizi, anunció que ha sido presentado un proyecto de ley denominado ‘Acción estratégica para la seguridad y el progreso sostenible del estrecho de Ormuz y del golfo Pérsico’ que busca reforzar la defensa de las “líneas rojas” de Teherán en la gestión de la vía marítima, lo que supone “el primer paso” de futuras medidas.

Donald Trump, no cesa sus amenazas contra el país persa. La jornada anterior dijo que Washington no va a “tolerar” el cambio de opinión de Teherán y que seguirá adelante con los ataques.

Irán, por su parte, reconoce que el acuerdo con EE.UU. ha entrado en “una fase crítica” e insiste en que su arsenal sigue siendo fuerte, mientras promete que no permitirá que Washington intervenga en la gestión del estrecho de Ormuz. Además, subraya que ante esta nueva escalada Teherán no está atacando, sino ejerciendo su derecho a la legítima defensa.

En medio del intercambio de ataques, Teherán ha acusado a Washington de violar el memorando de entendimiento firmado hace casi un mes, al tiempo que ha reafirmado su derecho a “tomar las medidas necesarias para proteger su seguridad e intereses nacionales” en el estrecho de Ormuz.

La “impaciencia” de EE.UU. por “romper el acuerdo” fue tal que ni siquiera permitió que expirara el plazo de un mes para que Irán cumpliera sus compromisos sobre esa vía marítima, declaró el vocero de la Cancillería del país persa, Esmaeil Baghaei.