BOLETIN DE NOTICIAS
INICIO NicaraguaSheynnis Palacios Cornejo participará en quinta temporada de Top Chef VIP por Telemundo
NicaraguaRegional

Sheynnis Palacios Cornejo participará en quinta temporada de Top Chef VIP por Telemundo

Sheynnis llevará los sabores y tradiciones de Nicaragua a la competencia internacional

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Sheynnis Palacios Cornejo, Miss Universo 2023.

Nicaragua – La nicaragüense Sheynnis Palacios Cornejo, Miss Universo 2023, se sumará al elenco de la quinta temporada de Top Chef VIP, el exitoso reality culinario de Telemundo.

Con emoción y orgullo, la participante anunció que representará a Nicaragua en el programa, destacando su deseo de mostrar la riqueza de la gastronomía nacional, sus tradiciones y los sabores característicos del país.

“Una vez más, tengo el honor de llevar en alto el nombre de Nicaragua, esta vez a través de su gastronomía, de sus tradiciones y del amor con el que mi gente cocina”, expresó

.La nueva temporada de Top Chef VIP estrenará el próximo martes 1 de septiembre a las 7:00 p.m. / 6:00 p.m. Centro por Telemundo.

También te puede interesar

China habla fuerte a Panamá en plenas tensiones...

Costa Rica da duro golpe al narcotráfico: Guardacostas...

¡De película! Ingeniero de 42 años finge su...

Hombre muere en balacera en Batán, cantón de...

Primer caso en la historia del país: Costa...

Costa Rica expulsa en vuelo charter a 26...

@2021 - All Right Reserved. Designed and Developed by PenciDesign