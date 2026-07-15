Sheynnis Palacios Cornejo participará en quinta temporada de Top Chef VIP por Telemundo

Nicaragua – La nicaragüense Sheynnis Palacios Cornejo, Miss Universo 2023, se sumará al elenco de la quinta temporada de Top Chef VIP, el exitoso reality culinario de Telemundo.

Con emoción y orgullo, la participante anunció que representará a Nicaragua en el programa, destacando su deseo de mostrar la riqueza de la gastronomía nacional, sus tradiciones y los sabores característicos del país.

“Una vez más, tengo el honor de llevar en alto el nombre de Nicaragua, esta vez a través de su gastronomía, de sus tradiciones y del amor con el que mi gente cocina”, expresó

.La nueva temporada de Top Chef VIP estrenará el próximo martes 1 de septiembre a las 7:00 p.m. / 6:00 p.m. Centro por Telemundo.