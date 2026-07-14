Trump sustituye el 20 % que EE.UU. pretendía aplicar en Ormuz por esta nueva oferta

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que sustituirá la tasa de reembolso del 20 % sobre el total de la carga trasportada que Washington planeaba cobrar en el estrecho de Ormuz por acuerdos comerciales y de inversión con su país. Según Trump, las nuevas inversiones serán “masivas” y generarán millones de empleos estadounidenses.

“Basándome en conversaciones muy productivas con los líderes de Oriente Medio, he decidido sustituir la tasa de reembolso del 20 % de Estados Unidos por acuerdos comerciales y de inversión que los distintos Estados del Golfo realizarán en Estados Unidos. Esas inversiones serán masivas, pero, al mismo tiempo, extraordinariamente buenas para ellos y para su futuro”, escribió en Truth Social.

“Como todo el mundo sabe, tenemos mayor inversión en dólares en Estados Unidos que cualquier país en la historia, pero estas nuevas inversiones harán que esa cifra sea aún mayor, y veremos cómo fábricas, plantas y equipos llegan a Estados Unidos a niveles históricos, lo que creará millones de empleos estadounidenses adicionales bien remunerados. ¡Estados Unidos está ganando de nuevo, ganando como nunca antes!”, concluyó.

“No lo permitiremos bajo ninguna circunstancia”

El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró este lunes en su red social Truth Social que EE.UU. recibiría un reembolso del 20 % sobre toda la carga transportada por el paso marítimo. “A partir de ahora, Estados Unidos será conocido como el guardián del estrecho de Ormuz. Pero como tal, y por una cuestión de justicia, recibirá un reembolso del 20 % sobre toda la carga transportada, por todos los costos necesarios para garantizar la seguridad en esta zona tan volátil del mundo”, manifestó el mandatario.

Las palabras del inquilino de la Casa Blanca recibieron una rápida respuesta por parte del ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi. “Trump tiene toda la razón. Quien garantice la seguridad de los buques comerciales en el estrecho de Ormuz debería ser compensado por este servicio”, afirmó el canciller. “Irán siempre fue el guardián del estrecho y lo seguirá siendo para siempre. Un 20 % es, por supuesto, demasiado. Seremos justos”, concluyó.

Por su parte, el Cuartel General Central Jatam al Anbiya, el máximo comando operativo de las Fuerzas Armadas de Irán, advirtió este lunes que no permitirá que Estados Unidos intervenga en la gestión del estrecho de Ormuz. “No permitiremos, bajo ninguna circunstancia, que EE.UU. interfiera en la gestión del estrecho de Ormuz. Ni ahora ni nunca”, manifestó el organismo militar en un comunicado.

Cabe señalar que la propuesta del reembolso del 20 % contradice abiertamente la posición que la propia Administración estadounidense había expresado apenas unas semanas antes de que “ningún país tiene derecho a cobrar peajes o tasas por una vía marítima internacional”.