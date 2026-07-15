BOLETIN DE NOTICIAS
INICIO PortadaEE.UU. anuncia el inicio de una oleada de ataques contra Irán
Portada

EE.UU. anuncia el inicio de una oleada de ataques contra Irán

Anteriormente, Trump expresó que no estaba dispuesto a reanudar las negociaciones con el país persa.

Por Redaccion Central
Redaccion Central

En la foto un portaviones de los EEUU vigilando los mares cerca de Irán.

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) anunció este miércoles en la red social X el inicio de una oleada de ataques contra Irán.

Los bombardeos comenzaron esta mañana y están diseñados para “degradar aún más” las capacidades militares que las fuerzas iraníes presuntamente han utilizado para atacar el tráfico comercial en el estrecho de Ormuz, indicó el comando militar.

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este martes que no estaba dispuesto a reanudar las negociaciones con Irán. Mientras tanto, la Fuerza Terrestre del Ejército de la República Islámica emitió un comunicado en el que prometió responder al ataque con misiles perpetrado por Estados Unidos en la localidad de Bampur.

El portavoz del Gobierno de Irán reportó que, en dichos ataques, más de 30 civiles han muerto. Asimismo, el Ministerio de Sanidad iraní señaló que la cifra de heridos ha ascendido a más de 260.

También te puede interesar

Argentina se agiganta otra vez y elimina a...

La economía de China en mal momento: crece...

Lo que responde Trump ante posiblidad de enviar...

EE.UU. reanuda el bloqueo marítimo a Irán

Marco Rubio escribe artículo donde explica el “por...

Trump sustituye el 20 % que EE.UU. pretendía...

@2021 - All Right Reserved. Designed and Developed by PenciDesign