EE.UU. anuncia el inicio de una oleada de ataques contra Irán

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) anunció este miércoles en la red social X el inicio de una oleada de ataques contra Irán.

Los bombardeos comenzaron esta mañana y están diseñados para “degradar aún más” las capacidades militares que las fuerzas iraníes presuntamente han utilizado para atacar el tráfico comercial en el estrecho de Ormuz, indicó el comando militar.

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este martes que no estaba dispuesto a reanudar las negociaciones con Irán. Mientras tanto, la Fuerza Terrestre del Ejército de la República Islámica emitió un comunicado en el que prometió responder al ataque con misiles perpetrado por Estados Unidos en la localidad de Bampur.

El portavoz del Gobierno de Irán reportó que, en dichos ataques, más de 30 civiles han muerto. Asimismo, el Ministerio de Sanidad iraní señaló que la cifra de heridos ha ascendido a más de 260.