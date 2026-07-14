Lo que responde Trump ante posiblidad de enviar una misión militar terrestre a Irán

El presidente de EE.UU., Donald Trump, no descartó este martes autorizar una operación terrestre contra la joya petrolera de Irán, la isla de Jarg, como parte de la nueva escalada que lleva a cabo contra la República Islámica.

En una entrevista con la cadena Fox News, le preguntaron directamente si “todavía tiene la intención de tomar la isla de Jarg”, como planteaba hace varios años. “No puedo decírtelo, porque si lo hiciera, sería una tontería, ¿verdad?”, contestó.

Cuán importante es la joya petrolera de Irán y qué pasará si EE.UU. decide destruirla

“¿Estás descartando una campaña terrestre?”, cuestionó el entrevistador. “Bueno, tampoco quiero decir eso, pero diría que no si pensara que es apropiado”, respondió Trump. “En algún momento, podríamos. Pero creo que es improbable”, manifestó.

“A veces se necesita una campaña terrestre, pero tenemos a otras personas que harán la campaña terrestre por nosotros. Pero ya atacamos Jarg, como saben, dos veces. Incluso tres veces”, añadió.

La semana pasada, Trump reveló que EE.UU. había destruido parte de la isla petrolera iraní. “Tal vez tomemos Jarg”, declaró a los periodistas durante la cumbre de la OTAN en Ankara.

¿Estan los objetivos completados?

En otra parte de la entrevista le preguntaron si los objetivos de EE.UU., que incluyen que Irán nunca tenga un arma nuclear, se pueden alcanzar “solo con una campaña aérea o esto requiere un componente terrestre”.

“Bueno, creo que ya están completados ahora, honestamente. Si los dejamos ahora, les tomará 20 años reconstruir lo que queda. La única manera de negociar con esta gente es con la fuerza y la única fuerza es la fuerza militar, y esto es lo que hemos hecho”, agregó.

En medio de las amenazantes declaraciones de Trump, el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, aseguró este martes que Irán responderá en la práctica a la retórica del republicano. “Defenderemos cada centímetro de nuestra tierra”, afirmó, según el reporte de la agencia Tasnim.

Por su parte, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) indicó que han lanzado ataques en represalia a los activos de EE.UU. en Baréin y Kuwait, tras las “agresiones” del Ejército estadounidense contra estaciones costeras de sus Fuerzas Armadas.