Axios: EE.UU. ataca objetivos iraníes en el estrecho de Ormuz

EE.UU. volvió a atacar este domingo objetivos iraníes en el estrecho de Ormuz, informó el periodista de Axios, Barak Ravid, citando un funcionario estadounidense anónimo.

“El Ejército estadounidense llevó a cabo hace una hora varios ataques contra sistemas de misiles y defensa aérea, así como contra pequeñas embarcaciones de la Guardia Revolucionaria Islámica, en un par de lugares alrededor del estrecho de Ormuz”, publicó en X.

Mientras, los medios iraníes informaron sobre los ataques de EE.UU. contra la provincia de Hormozgan. En particular, se escucharon varias explosiones consecutivas en algunas zonas de la ciudad de Bandar Abbas. Se está investigando el incidente, pero según fuentes oficiales, todas estas zonas son de influencia militar, recoge IRNA.

Las autoridades de la isla de Qeshm denunciaron que entre 10 y 11 proyectiles enemigos impactaron en la zona desde la madrugada. “Todos los objetivos eran militares. Afortunadamente, estos ataques no causaron víctimas”, señalaron.