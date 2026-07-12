Estados Unidos declara abierto el estrecho de Ormuz a todos los buques

El Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) afirmó este domingo que el tránsito por el estrecho de Ormuz está abierto a todos los buques.

“El estrecho de Ormuz está abierto a todos los buques que deseen transitar legalmente por esta vía navegable internacional”, aseguró el CENTCOM en X.

“Las fuerzas estadounidenses están desplegadas y preparadas para garantizar que se mantenga la libertad de navegación, a pesar de la agresión injustificada, el acoso, las amenazas y las declaraciones arbitrarias de Irán. Irán no controla el estrecho. El tráfico navega con normalidad”, reza el comunicado.

Horas antes, la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán anunció el cierre temporal del estrecho “hasta nuevo aviso” y hasta que cesen las “intervenciones estadounidenses” en la región de Oriente Medio.

Asimismo, la Armada advirtió que cualquier intento de establecer lo que calificó como una “ruta ilegal” de navegación a través de esta estratégica vía marítima encontrará una respuesta firme de su parte, además de frenar el aumento del tráfico de buques.

En la noche del 8 de julio, las fuerzas de Estados Unidos reanudaron los bombardeos contra Irán con el objetivo de “imponerle” a la República Islámica “altos costos” por supuestamente haber atacado buques mercantes que circulaban en el estrecho de Ormuz. La ofensiva provocó una rápida respuesta de Teherán y una nueva escalada entre países que sigue intensificándose.