Sube a 4.333 el número de víctimas del doble terremoto en Venezuela

Caracas, Venezuela – La cifra de fallecidos por el doble sismo registrado el pasado 24 de junio en Venezuela aumentó a 4.333, comunicó este sábado el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

A la fecha también se han contabilizado 16.740 heridos, 6.462 personas rescatadas y 86.794 familias atendidas. Además, en el país están instalados 94 campamentos transitorios.

Los terremotos, de magnitudes 7,2 y 7,5, se produjeron con apenas 39 segundos de diferencia, un fenómeno poco común conocido como “doblete sísmico”. Estos han sido catalogados como los más potentes en Venezuela en 126 años.

Los sismos y sus réplicas provocaron el colapso de edificaciones y graves daños en infraestructuras críticas, especialmente en el norte del país.

Numerosos países se han unido a las labores de rescate, enviando personal y equipamiento, entre ellos Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, España y Suiza.