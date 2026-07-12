EE.UU. ejecuta ataques contra Irán tras detención de un buque en Ormuz mediante fuego

El Mando Central de EE.UU. (Centcom) anunció que ha iniciado la tercera ronda de ataques contra Irán de esta semana. El organismo precisó que tienen lugar después de que la Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica detuviera mediante disparos un buque extranjero en el estrecho de Ormuz.

“Hoy a las 19:15 (hora del este), las fuerzas del Mando Central de EE.UU. iniciaron la tercera ronda de ataques contra Irán de esta semana, luego de que las fuerzas de la Guardia Revolucionaria Islámica atacaran flagrantemente al M/V GFS Galaxy, un buque portacontenedores con bandera chipriota que transitaba por el estrecho de Ormuz”, reza el comunicado. Además, se indica que tras las acciones iraníes un miembro de la tripulación se encuentra desaparecido y el buque no puede continuar su viaje debido a un incendio a bordo y daños significativos en la sala de máquinas.

“Irán tuvo una nueva oportunidad para demostrar su adhesión al Memorando de Entendimiento tras haber sido responsabilizado por ataques anteriores contra buques mercantes, pero nuevamente ha fracasado”, manifestó el Centcom.

El Mando señaló que los nuevos ataques fueron ordenados por la dirección del comandante en jefe del país, Donald Trump. “Estados Unidos está imponiendo un alto costo al continuar debilitando la capacidad de Irán para atacar a marineros civiles y buques mercantes que transitan libremente por el estrecho”, manifestó.

Buque detenido

La Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán detuvo con disparos un buque extranjero en el estrecho de Ormuz, después de que ignorara las órdenes de navegación y apagara sus sistemas de seguimiento.