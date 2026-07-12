Irán afirma haber destruido sistemas HIMARS en Kuwait

La Guardia Revolucionaria Islámica de Irán atacó en Kuwait sistemas de lanzacohetes múltiple HIMARS, de producción estadounidense mediante “una operación de precisión con drones”, informó este domingo la agencia iraní Fars.

El medio indicó que las plataformas y sus respectivos depósitos de misiles, que estaban listos para disparar contra Irán, fueron destruidos. Asimismo, señaló que, según algunas fuentes no oficiales, tres militares estadounidenses habrían muerto y varios habrían resultado heridos en la operación.

Asimismo, se subrayó que, en la ofensiva de los últimos días, misiles estadounidenses HIMARS atacaron algunos puntos de la costa sur de la nación persa. Los expertos militares, citando imágenes difundidas por el Mando Central de EE.UU. (CENTCOM) y los países del golfo Pérsico, consideran que el uso de este tipo de arma, que en ocasiones se ha observado fuera de las bases estadounidenses, es un ejemplo de la cesión de territorio y la participación de Kuwait, Baréin, los Emiratos Árabes Unidos y Catar en los ataques de Washington contra Irán.

La Guardia Revolucionaria Islámica de #Irán atacó en #Kuwait sistemas de lanzacohetes múltiple HIMARS pic.twitter.com/VT6uBMecOX — Planeta Informativo (@planetainfoLA) July 12, 2026

Los medios también difundieron un video que, supuestamente, capta una columna de humo elevándose desde la base estadounidense en suelo kuwaití.

Por su parte, el Estado Mayor del Ejército de Kuwait comunicó que tres puestos fronterizos terrestres en el norte del país y una plataforma de perforación marina fueron objeto de ataques, calificando los hechos como un “ataque agresivo y atroz” que afectó a los centros ubicados en la zona septentrional. Se señaló que estos ataques causaron daños materiales en la infraestructura fronteriza.