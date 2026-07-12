Jefe del Pentágono se pronuncia en medio de nuevos ataques contra Irán

El secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, publicó un mensaje en su cuenta en X, momentos después de que el Mando Central del país confirmara una nueva ola de ataques contra Irán.

“Irán tomó una mala decisión. Ahora lo está pagando”, escribió el jefe del Pentágono.

El Mando Central precisó que los ataques tienen lugar después de que la Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica detuviera mediante disparos un buque extranjero en el estrecho de Ormuz. “Hoy a las 19:15 (hora del este), las fuerzas del Mando Central de EE.UU. iniciaron la tercera ronda de ataques contra Irán de esta semana, luego de que las fuerzas de la Guardia Revolucionaria Islámica atacaran flagrantemente al M/V GFS Galaxy, un buque portacontenedores con bandera chipriota que transitaba por el estrecho de Ormuz”, reza el comunicado.

“Irán tuvo una nueva oportunidad para demostrar su adhesión al Memorando de Entendimiento tras haber sido responsabilizado por ataques anteriores contra buques mercantes, pero nuevamente ha fracasado”, manifestó el Centcom.