Trump revela lo que pasaría si es asesinado por Irán

Donald Trump prometió destruir por completo todo el territorio de Irán si es asesinado y reveló el plan de acción del Ejército estadounidense.

“He estado en su lista desde hace mucho tiempo. Es con lo que estamos lidiando”, declaró Trump al diario The New York Post. “Lo único es que he dejado instrucciones: si algo ocurre, simplemente bombardéenlos a niveles que nunca antes hayan visto”, agregó.

El mandatario aseguró que la nación persa lo considera desde hace años uno de sus principales objetivos, en referencia a las amenazas surgidas tras la muerte del general iraní Qassem Soleimani en un ataque estadounidense que él ordenó en 2020. No obstante, negó que Israel le haya advertido recientemente sobre un nuevo complot específico en su contra.

“1.000 misiles están listos y preparados para atacar la República Islámica de Irán, y miles más se lanzarán inmediatamente si el Gobierno iraní cumple su amenaza, pronunciada en muchos rincones del mundo, de asesinar, o intentar asesinar, al actual presidente de los Estados Unidos de América, ¡en este caso, a mí!”, escribió en su cuenta de Truth Social.

El presidente estadounidense aseguró que el Ejército ya recibió órdenes al respecto. “Las Fuerzas Armadas de EE.UU. están preparadas, dispuestas y capacitadas, durante un año, con posibilidad de prórroga, para diezmar y destruir por completo todo el territorio de Irán”, manifestó.

“Objetivo principal” de Irán

Las declaraciones del líder republicano se producen en medio de una nueva escalada entre Washington y Teherán. Este miércoles, durante una rueda de prensa tras la cumbre de la OTAN en Ankara, sostuvo que podría ser víctima de un nuevo intento de asesinato y aseguró que se ha convertido en el “objetivo principal” de Irán. “Puede que yo también me vaya, porque soy su objetivo principal”, declaró entonces, antes de calificar a la dirigencia iraní de “escoria”.

Sus comentarios provocaron una respuesta del ministro iraní de Exteriores, Abbas Araghchi, quien rechazó el tono utilizado por el presidente estadounidense. “No respondemos a la vulgaridad con vulgaridad, sino con acción: sin temor y con gran valor”, escribió el diplomático en la red social X, donde subrayó que “los iraníes son conocidos por su cortesía, cultura y sólidos valores morales”.