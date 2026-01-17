China en máxima alerta mientras buques de guerra de EE.UU. transitan por el estrecho de Taiwán

Del 16 al 17 de enero, el destructor estadounidense de misiles guiados USS John Finn y el buque de investigación oceanográfica USNS Mary Sears transitaron el estrecho de Taiwán, informa Global Times.

Por su parte, el Ejército chino desplegó medios navales y aéreos para vigilar y seguir los movimientos de ambas embarcaciones estadounidenses, con el fin de garantizar una respuesta y gestión eficaces de la situación.

El Comando del Teatro Oriental de China afirmó que permanece en alerta máxima para salvaguardar resueltamente la soberanía y la seguridad nacionales, así como la paz y la estabilidad regionales.