La Armada de EE.UU. incauta un petrolero en el Índico

Las fuerzas navales de Estados Unidos han abordado e incautado un petrolero en el océano Índico por transportar petróleo iraní, según comunicó el Departamento de Guerra de EE.UU.

“Anoche, las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo una operación de interceptación marítima y un abordaje en virtud del derecho de visita al buque sin pabellón M/T Majestic X, sujeto a sanciones, que transportaba petróleo procedente de Irán, en el océano Índico”, reza el comunicado.

El Pentágono afirmó que seguirá realizando operaciones de control marítimo a nivel mundial para “desarticular las redes ilícitas e interceptar a los buques que presten apoyo material a Irán, dondequiera que operen”.

Overnight, U.S. forces carried out a maritime interdiction and right-of-visit boarding of the sanctioned stateless vessel M/T Majestic X transporting oil from Iran, in the Indian Ocean within the INDOPACOM area of responsibility. We will continue global maritime enforcement to… pic.twitter.com/SWF6Jt9Ci4 — Department of War (@DeptofWar) April 23, 2026

“Las aguas internacionales no pueden ser utilizadas como escudo por los actores sancionados. El Departamento de Guerra seguirá negando a los actores ilícitos y a sus buques la libertad de maniobra en el ámbito marítimo”, aseguró el departamento.

En plena tregua acordada días antes, Washington impuso un bloqueo naval en el golfo de Omán contra los puertos iraníes el 13 de abril, y lo amplió tres días después a los buques iraníes en alta mar que trasportaran mercancías de posible utilidad en el conflicto. La medida tiene como objetivo presionar a Teherán hacia un acuerdo de paz, según explicó el presidente de EE.UU., Donald Trump.

El Mando Central de EE.UU. (CENTCOM) comunicó este miércoles que la Armada ha obligado a 29 navíos a regresar a puertos iraníes desde el inicio del bloqueo.

Según informa The Financial Times, al menos 34 petroleros vinculados a Irán han burlado el bloqueo naval estadounidense desde que fue impuesto.