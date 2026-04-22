460.000 efectivos y liderazgo en Europa: Alemania cambia su estrategia militar

Boris Pistorius, el ministro de Defensa alemán, declaró el miércoles que el país estaría trabajando para ser menos dependiente de Estados Unidos para disuadir la creciente amenaza rusa, “transformando la Bundeswehr en el Ejército convencional más fuerte de Europa”, recoge Politico.

Un cambio enfocado en la OTAN

Ante el giro estratégico de Estados Unidos hacia el Indo-Pacífico, se espera que el nuevo plan alemán impulse a Berlín a asumir un mayor liderazgo dentro de la OTAN, no solo en el cumplimiento de metas de capacidad, sino como pilar central de la defensa europea.

El enfoque busca asegurar la operatividad de la Alianza y fortalecer la seguridad del continente. Según el comunicado, “la estrategia militar de las Fuerzas Armadas alemanas responde a la pregunta fundamental de cómo la Bundeswehr, dentro de la alianza, actúa como elemento disuasorio y, si es absolutamente necesario para la defensa, libra la guerra”.

La estrategia se estructura en tres fases: preparación y resistencia rápida para el combate hacia 2029, expansión de capacidades alineada con la OTAN para 2035, y transformación en un ejército tecnológicamente avanzado para 2039.

¿Qué implica esta transformación?

Según informa el medio, el nuevo documento consolida la política de rearme iniciada tras la operación rusa de 2022 en Ucrania. Este cambio de rumbo incluye un fondo especial de 100.000 millones de euros, reformas para flexibilizar el freno constitucional a la deuda en materia de gasto en defensa, reformas aceleradas en los procesos de contratación pública, y una reestructuración del servicio militar para mejorar la capacidad defensiva de las Fuerzas Armadas.

De este modo, Alemania abandona la rigidez estructural para adoptar un enfoque flexible basado en efectos operativos, buscando, además, expandir la Bundeswehr a 460.000 efectivos totales, convirtiendo la reserva en un pilar logístico central ante futuros conflictos europeos.

Asimismo, la nueva táctica de defensa pretende que se rompa con décadas de mentalidad de tiempos de paz para ser capaz de defenderse en un entorno de creciente inestabilidad internacional, incluyendo el conflicto en Ucrania.