Militares desoyen al presidente y pactan compra de aviones de EE.UU.

La Fuerza Aérea del Perú (FAP) acordó la compra de cazas F-16 Block 70 con la empresa estadounidense Lockheed Martin, pese a que el presidente interino peruano, José María Balcázar, anunció una pausa en el contrato, según reportó este miércoles el diario local La República.

La firma estaba prevista para el viernes 17 de abril, pero ese día Balcázar dijo en una entrevista que debería ser el próximo gobierno, que asume en julio, el que decida si los aviones estadounidenses son la mejor opción para el país.

Sin embargo, fuentes del Ministerio de Defensa le indicaron al medio que el titular de la cartera, Carlos Díaz Dañino, exhortó el lunes al comandante general de la FAP, general del aire Mario Contreras León Carty, que continuara con el proceso de contratación.

Para la rúbrica fue designado el comandante del Servicio de Abastecimiento Técnico, coronel Carlos Rey Benavente. Se trata de un proceso secreto, por lo cual hasta ahora no hay anuncio oficial. De acuerdo con el programa ‘Contra Corriente’, se habría firmado en la base aérea Las Palmas.

El contrato, reseñado en el canal Willax, estipularía la adquisición de 12 aviones F-16 por un monto aproximado de 1.540 millones de dólares. “Sería irregular”, respondió Balcázar cuando le preguntaron si se habría suscrito el convenio, el mismo día que reiteró su oposición a la decisión.

Ministro lo confirma

Este miércoles Díaz y el canciller, Hugo de Zela, renunciaron a sus cargos en rechazo a la posición de Balcázar y en respaldo a la compra de los aviones F-16. Una vez que se difundieron sus cartas de dimisión, uno de ellos confirmó la rúbrica.

“Este contrato se firmó el lunes”, aseguró De Zela en RPP. “Es grave que un jefe de Estado mienta, porque entonces el país pierde credibilidad y hace imposible que el canciller pueda desarrollar sus tareas”, añadió.

Por su parte, Díaz aseguró que “ningún funcionario de ningún tipo de nivel tiene injerencia sobre los procedimientos de selección de cualquier entidad pública”. Ante reporteros reconoció que Balcázar es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, pero aclaró que “este es un nivel administrativo” que no le compete.

Mientras tanto, el embajador de EE.UU. en Perú, Bernie Navarro, llegó la mañana de este miércoles al Palacio de Gobierno, en Lima, sin ofrecer declaraciones a la prensa.