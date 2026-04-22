EE.UU. revela cuántos buques ha obligado a dar media vuelta por el bloqueo contra Irán

Fuerzas estadounidenses han ordenado a 29 embarcaciones dar media vuelta o regresar a puerto como parte del bloqueo naval de Estados Unidos contra Irán, informó el Mando Central de EE.UU. (CENTCOM).

El organismo negó reportes de prensa que afirmaban que varios buques comerciales eludieron el bloqueo en las últimas 24 horas y mencionaban como ejemplo a los mercantes Hero II, Hedy y Dorena. “Esos reportes son inexactos”, señaló.

Según el mando, es falso que Hero II y Hedy navegaran más allá del bloqueo como parte de una flotilla que habría transportado millones de barriles de petróleo al mercado. Se agregó que ambos petroleros, con bandera iraní, están fondeados en la ciudad de Chabahar tras ser interceptados por fuerzas estadounidenses a inicios de semana.

En cuanto al Dorena, el CENTCOM afirmó que está bajo escolta de un destructor de la Marina de EE.UU. en el océano Índico, después de haber intentado previamente violar el bloqueo. “El Ejército de Estados Unidos tiene alcance global”, añadió, y sostuvo que fuerzas estadounidenses operan y hacen cumplir el bloqueo “en todo Oriente Medio y más allá”.