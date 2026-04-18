El papa León XIV se pronuncia sobre su intercambio de palabras con Trump

El papa León XIV se ha pronunciado acerca de las declaraciones realizadas por el presidente de EE.UU., Donald Trump, sobre su persona a lo largo de los últimos días. El pontífice ha hecho sus recientes comentarios este sábado en Camerún, donde se encuentra en viaje apostólico.

“Ha existido una narrativa que no ha sido del todo precisa, pero debido a la situación política creada cuando, el primer día del viaje, el presidente de EE.UU. hizo algunos comentarios sobre mí, gran parte de lo que se ha escrito desde entonces ha sido más bien un comentario sobre el comentario, tratando de interpretar lo que se dijo”, señaló.

En este punto, indicó que, a modo de ejemplo, la charla que dio durante una reunión para orar por la paz hace dos días en el mismo país africano —en la que arremetió contra los líderes que gastan miles de millones en guerras y afirmó que el mundo está siendo “asolado por un puñado de tiranos”— la preparó dos semanas atrás, mucho antes de que Trump hablara sobre él y acerca del mensaje de paz que promueve.

“Y, sin embargo, resultó que se interpretó como si estuviera tratando de debatir con el presidente, lo cual no me conviene en absoluto”, continuó. “Así que continuamos el viaje. Seguimos proclamando el mensaje del Evangelio”, concluyó el sumo pontífice.