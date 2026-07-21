China lanza una advertencia a un aliado de EE.UU. en Asia

El Ministerio de Asuntos Exteriores chino ha exigido este martes a Filipinas que cese sus provocaciones en el mar de China Meridional tras un incidente en el que se vieron involucradas embarcaciones de ambos países.

El lunes, las Fuerzas Armadas de Filipinas afirmaron que una embarcación de la Guardia Costera china se acercó al buque militar filipino BRP Sierra Madre y respondió de forma agresiva a las solicitudes de retirarse, golpeando varias veces en la cabeza a un marinero filipino.

El ministerio chino señaló que el incidente tuvo lugar en el arrecife Ren’ai, que forma parte de las islas Nansha y es territorio chino. “Las actividades de aplicación de la ley llevadas a cabo por la Guardia Costera china en las aguas cercanas al arrecife Ren’ai son razonables y legales”, afirmó.

Según el comunicado, el Sierra Madre está varado ilegalmente, y las fuerzas filipinas mandaron dos lanchas neumáticas que embistieron de manera peligrosa las embarcaciones de la Guardia Costera china. El ministerio detalló que el personal filipino también hostigó y atacó maliciosamente a los agentes chinos.

Pekín señaló que los marinos filipinos fueron los que provocaron primero e intentaron culpar a la otra parte, “distorsionando los hechos y realizando una manipulación malintencionada”. “La parte china expresa su fuerte descontento y su enérgica protesta al respecto. China exige a Filipinas que cese inmediatamente sus provocaciones y actos de alteración, y que deje de avivar la propaganda y la exageración mediática”, destacó el ministerio.

El arrecife Ren’ai, conocido en Filipinas como el bajío Ayungin, es un territorio reclamado tanto por Pekín como por Manila.

JUST IN: The Armed Forces of the Philippines says China Coast Guard personnel aboard a rigid hull inflatable boat aggressively struck Philippine Navy personnel aboard a rubber boat using wooden batons at the Ayungin Shoal in the West Philippine Sea on Monday (July 20, 2026).… pic.twitter.com/da3VdteDU5 — Philippine News Agency (@pnagovph) July 20, 2026

Tensiones marítimas

El mar de China Meridional ha sido una fuente constante de tensión durante años, al ser objeto de reclamaciones territoriales y marítimas por parte de múltiples actores de la región: China, Vietnam, Filipinas, Taiwán, Malasia, Indonesia y Brunéi.

Manila con frecuencia experimenta enfrentamientos con China, que califica como “una grave amenaza”. Filipinas sigue siendo uno de los aliados principales de EE.UU. en la región y participa en maniobras militares conjuntas en puntos conflictivos del mar de China Meridional y el estrecho de Taiwán.

Mientras tanto, China advierte que la cooperación militar entre países no debe socavar la confianza ni el entendimiento mutuo entre las naciones de la región. Pekín ha acusado a Manila en reiteradas ocasiones de solicitar a países extranjeros que organicen “patrullas conjuntas”, “difundiendo reivindicaciones ilegales en el mar de la China Meridional y socavando la paz y la estabilidad regionales”.