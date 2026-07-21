Inmigrante condenado por asesinato exige a Trump 75 millones de dólares por “humillarlo” en campaña

Un inmigrante indocumentado que cumple prisión en EE.UU. por asesinato demandó al presidente Donald Trump exigiendo 75 millones de dólares, una disculpa pública y la ciudadanía. Brandon Ortiz-Vite, de 27 años, alega haber sufrido humillación al ser usado como foco de debate político, informó este lunes Fox News.

Previamente deportado, el recluso purga una pena de 39 a 102 años por ultimar a su pareja, Ruby Garcia, en marzo de 2024 en Míchigan. Su proceso ganó notoriedad cuando Trump tildó a Ortiz-Vite como “el problema de EE.UU.” y exhibió su ficha policial en anuncios contra la inmigración.

En una queja manuscrita presentada ante una corte federal, Ortiz-Vite afirmó que tal exposición avergonzó a su familia. “Asumí toda la responsabilidad de mis acciones, pero que utilicen mi caso para obtener beneficios políticos en televisión fue injusto. Humillante”, subrayó en el texto.