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Inmigrante condenado por asesinato exige a Trump 75 millones de dólares por “humillarlo” en campaña

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Brandon Ortiz-Vite, de 27 años.

Un inmigrante indocumentado que cumple prisión en EE.UU. por asesinato demandó al presidente Donald Trump exigiendo 75 millones de dólares, una disculpa pública y la ciudadanía. Brandon Ortiz-Vite, de 27 años, alega haber sufrido humillación al ser usado como foco de debate político, informó este lunes Fox News.

Previamente deportado, el recluso purga una pena de 39 a 102 años por ultimar a su pareja, Ruby Garcia, en marzo de 2024 en Míchigan. Su proceso ganó notoriedad cuando Trump tildó a Ortiz-Vite como “el problema de EE.UU.” y exhibió su ficha policial en anuncios contra la inmigración.

En una queja manuscrita presentada ante una corte federal, Ortiz-Vite afirmó que tal exposición avergonzó a su familia. “Asumí toda la responsabilidad de mis acciones, pero que utilicen mi caso para obtener beneficios políticos en televisión fue injusto. Humillante”, subrayó en el texto.

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