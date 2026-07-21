Descubren doble vida de un pastor en EE.UU.: daba clases de jiu-jitsu y abusaba de niños

La Policía del condado estadounidense de Monterey, estado de California, informó de la detención de un pastor por presuntamente haber abusado sexualmente de menores durante más de una década.

Emmanuel Marchica, de 51 años y residente en la ciudad de Hollister, fue detenido el 10 de julio después de que las autoridades recibieran una denuncia por abuso sexual continuo contra un niño. Posteriormente, los agentes identificaron a varias víctimas adicionales y ejecutaron órdenes de allanamiento que llevaron a su detención.

Los testimonios de las víctimas se remontan al menos a 2012, lo que ha llevado a los investigadores a pensar que podría haber más afectados y testigos que aún no han denunciado los hechos.

Marchica se desempeñaba como pastor y ofrecía servicios religiosos con regularidad. Además, había sido propietario de panaderías y gimnasios, donde brindaba servicios de fisioterapia y masoterapia, y también trabajaba como instructor de jiu-jitsu.

El acusado enfrenta múltiples cargos graves por delitos sexuales contra menores, que incluyen actos lascivos, penetración sexual, contacto oral y acoso a niños. Su fianza fue fijada en 17,5 millones de dólares.

Las autoridades han pedido a la comunidad que aporte cualquier información relevante sobre el caso.