Tormenta tropical Bertha podría causar una “marejada potencialmente mortal” en EE.UU.

La tormenta tropical Bertha podría causar inundaciones y una “marejada potencialmente mortal” en las costas de tres estados de EE.UU., comunicó el Centro Nacional de Huracanes del país norteamericano.

Según advirtió el organismo, “es posible que se produzcan inundaciones costeras a causa del huracán Bertha en la costa norte del golfo de México”.

Por ello, se ha emitido una alerta por “marejada ciclónica potencialmente mortal” para las costas de Alabama, Misisipi y el sureste de Luisiana.