Irán afirma haber atacado la infraestructura de Amazon en Baréin

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) anunció este martes que atacó la infraestructura central de datos de la empresa estadounidense Amazon en Baréin.

El ataque se realizó con misiles de crucero y causó daños significativos. La ofensiva iraní fue una respuesta a la agresión perpetrada el lunes por el Ejército estadounidense contra instalaciones en construcción y población civil en Irán, indicó el CGRI.

EE.UU. e Irán intercambian ataques militares desde hace más de una semana, en medio de una escalada que ha incluido bombardeos estadounidenses contra territorio iraní y represalias de Teherán contra bases de Washington en la región. El Mando Central de EE.UU. anunció, además, la reanudación del bloqueo naval de puertos iraníes.