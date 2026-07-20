El mensaje de Messi tras perder la final del Mundial

El futbolista argentino Lionel Messi rompió el silencio este lunes tras la derrota de su selección frente a España en la final del Mundial 2026 y publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales, en el que reconoció el dolor por la caída, pero también reivindicó el camino recorrido por el equipo de Lionel Scaloni durante el torneo.

“El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida. Pero también me quedo con todo lo bueno… Con los partidos que dimos vuelta dejando todo y que quedarán para siempre en la memoria, con el apoyo de un país entero que junto con el trabajo y el esfuerzo de este grupo nos llevó a volver a estar, una vez más, entre los mejores del mundo”, escribió el capitán argentino.

Messi también pidió poner en perspectiva lo conseguido por la ‘Albiceleste’ en los últimos años y resaltó que el plantel volvió a disputar una definición mundialista. “Hoy cuesta valorar lo que hicimos, pero este grupo llegó a dos finales consecutivas de la Copa del Mundo”, expresó.

El astro, de 39 años, aprovechó la publicación para agradecer el respaldo recibido durante la competencia. “Muchas gracias de corazón por cada saludo y por cada mensaje. Una vez más logramos unirnos como país y estar todos juntos, compartiendo el inmenso orgullo de ser argentinos”, señaló.

En el tramo final de su mensaje, el delantero del Inter Miami tuvo un gesto con el rival por la conquista del título mundial. “También quiero felicitar a España por el campeonato”, escribió.

La publicación de Messi llegó pocas horas después de la final disputada en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, EE.UU., donde Argentina no pudo retener la corona conseguida en Catar 2022 y quedó a las puertas de sumar su cuarta Copa del Mundo.