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DEA coloca al Cártel de Sinaloa y al CJNG como su máxima prioridad

El director de la agencia antidrogas de EE.UU. afirmó que el fentanilo representa una amenaza "como nunca antes" y prometió intensificar la ofensiva contra las dos principales organizaciones criminales mexicanas.

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Agentes de la DEA.

El director de la Administración para el Control de Drogas de EE.UU. (DEA, por sus suglas en inglés), Terry Cole, aseguró que el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) constituyen la principal prioridad de la agencia, al considerar que el tráfico de fentanilo representa una amenaza sin precedentes para el país.

“El fentanilo es una amenaza como nunca antes habíamos visto. Los cárteles mexicanos, el Cártel de Sinaloa y el CJNG, son la prioridad número uno de la DEA. Ha destruido familias, ha devastado comunidades y ha puesto a prueba a las fuerzas del orden en todos los niveles”, afirmó el funcionario en un mensaje difundido por la Embajada de EE.UU. en México.

Cole sostuvo además que la población estadounidense “espera y merece que la DEA elimine esta amenaza”, y aseguró que ese es precisamente el objetivo de la estrategia que lleva adelante la agencia para combatir el tráfico de opioides sintéticos.

Las declaraciones se producen en un contexto de creciente presión de la Administración de Donald Trump sobre los cárteles mexicanos. En los últimos meses, el mandatario ha insistido en que el narcotráfico constituye una amenaza para la seguridad nacional de EE.UU. y ha reclamado una respuesta más contundente por parte de México.

En 2025, Trump incorporó a los cárteles como una prioridad dentro de su estrategia nacional contra el terrorismo y planteó la necesidad de neutralizar a estas organizaciones hasta impedir que puedan introducir drogas, armas o víctimas de trata en territorio estadounidense.

El Gobierno mexicano ha rechazado reiteradamente cualquier posibilidad de una intervención directa de fuerzas estadounidenses en su territorio y sostiene que la cooperación en materia de seguridad debe desarrollarse con pleno respeto a la soberanía nacional. Entretanto, el combate al narcotráfico continúa siendo uno de los principales puntos de fricción en la relación bilateral entre ambos países.

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