200 muertos y más de 1.500 heridos por el doble terremoto en Venezuela: Gobierno

Las autoridades venezolanas comunicaron este jueves que el número de fallecidos a causa de los dos potentes sismos consecutivos que sacudieron el país latinoamericano ha ascendido a 188, mientras que la cifra de los heridos se sitúa en 1.520 personas.

En un pronunciamiento televisado el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, dio un nuevo balance sobre la catástrofe sufrida en Venezuela, donde han registrado 138 réplicas y 250 edificios afectados, principalmente en el estado La Guaira.

Rodríguez indicó que las 1.520 personas han sido ingresadas en hospitales y ya son atendidas. Al mismo tiempo, informó que ocho hospitales están afectados, por lo cual evacuaron a los pacientes a otros centros de salud.

“Reportadas 157 personas desaparecidas”, añadió Rodríguez, antes de llamar a la ciudadanía a consignar la desaparición de cada persona en la plataforma digital VenApp para procurar su búsqueda.

Sumado a esto, más de 200 personas están atrapadas entre los escombros de los edificios. “Estamos en una carrera denodada contra el tiempo para rescatarlos vivos a la mayoría de ellos”, comunicó el diputado venezolano.

Por último, Rodríguez indicó que 2.927 familias quedaron damnificadas.