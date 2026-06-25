“Les vamos a ayudar”: Trump tras los devastadores terremotos en Venezuela

El presidente de EE.UU., Donald Trump, aprovechó un acto público para mezclar su habitual retórica de fuerza con un mensaje de apoyo a Venezuela tras los dos potentes terremotos que golpearon al país.

“Somos el país más caliente del mundo. Tenemos el Ejército más fuerte. Tomamos Venezuela en menos de un día, el petróleo está fluyendo y nos estamos llevando muy bien con ellos”, afirmó este jueves, antes de aludir a la tragedia: “Tuvieron un terremoto tremendo anoche… masivo, masivo en Caracas. Pero vamos a ayudarles”.

Esa misma jornada, el Departamento de Estado comunicó sobre la movilización de 150 millones de dólares en asistencia para Venezuela a través de socios internacionales. De ese monto, 100 millones se canalizarán a la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) y los 50 millones restantes a organizaciones globales de ayuda.

“Además de proporcionar apoyo financiero, el Departamento está ayudando a las organizaciones a coordinar logísticamente y a mantener contacto con las autoridades interinas”, precisó Washington.