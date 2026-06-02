EE.UU. dispara contra un tanquero por desafiar el bloqueo a Irán (VIDEO)

Las fuerzas estadounidenses han lanzado un misil contra un petrolero que intentó acercarse a un puerto iraní en el golfo Pérsico, informa el Mando Central de EE.UU. (CENTCOM).

El organismo militar precisa que el M/T Lexie, con bandera de Botsuana, transitaba sin carga por aguas internacionales hacia la isla de Jarg, considerada como la ‘joya’ petrolera de la nación persa.

“La tripulación del buque ignoró las repetidas advertencias y no cumplió con las instrucciones de las fuerzas estadounidenses en múltiples ocasiones a lo largo de un periodo de 24 horas”, reza el comunicado.

En consecuencia, “una aeronave estadounidense inutilizó el buque disparando un misil Hellfire contra la sala de máquinas, lo que impidió que el petrolero llegara a Irán”, precisó el Mando Central.

#BREAKING: CENTCOM says U.S. forces disabled the Botswana-flagged tanker M/T Lexie as it headed toward an Iranian port. A Hellfire missile strike on the ship’s engine room stopped the vessel before it could reach Iran. pic.twitter.com/G8EEGwuhb6 — upuknews (@upuknews1) June 2, 2026

Aunque los casi 40 días de intensas hostilidades cesaron el 7 de abril con una tregua entre Estados Unidos e Irán, las tensiones persisten. Entre ellas, el bloqueo naval mutuo a los buques comerciales en el golfo Pérsico y el mar Arábigo. Teherán mantiene como condiciones innegociables para cualquier acuerdo el cese del bloqueo, el levantamiento de todas las sanciones y la liberación de sus activos congelados.