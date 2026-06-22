Nuevo giro en el escándalo entre Trump y Meloni

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió contra la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, en una publicación en la red social Truth Social, declarando que Italia “ni siquiera pensaría” en implicarse en la cuestión con Irán.

“Después de gastar billones de dólares en la OTAN, Italia y su primera ministra [Giorgia Meloni] ni siquiera pensarían en involucrarse con la República Islámica de Irán y su muy seria amenaza nuclear”, escribió.

Trump manifestó que “durante décadas” Washington ha defendido a los países de la Alianza Altántica, pero que “cuando se los pone a prueba, no están ahí” para defender a Estados Unidos y “al resto del mundo”. “¡No está bien!”, agregó.

¿Qué ocurrió?

En una entrevista publicada este viernes, Trump criticó la postura de Meloni, durante la guerra contra Irán, y calificó a la jefa de Gobierno como su “admiradora”. “Pero no la quiero como admiradora, porque no estuvo allí —junto con el grupo de la OTAN— en lo que tenía que ver con el estrecho [de Ormuz]”, agregó. La misma jornada, el mandatario afirmó que la líder italiana le había suplicado una foto durante la cumbre del G7.

Por su parte, Meloni tachó las declaraciones de Trump de “completamente inventadas”. “Francamente, estoy atónita, no sé por qué el presidente de Estados Unidos se comporta así con sus propios aliados”, lamentó. Según la mandataria, “no es la primera vez que ocurre”.

Poco después, el inquilino de la Casa Blanca volvió a arremeter contra la jefa del Gobierno italiano, denunciando que ella rechazó a Washington y que no apoyaría a la potencia norteamericana ni en el marco de la OTAN. En respuesta, Meloni afirmó que sus índices de popularidad no tienen vínculo con sus relaciones con Washington.

La guerra contra Irán, iniciada por EE.UU. e Israel a finales de febrero, ha desatado un fuerte choque entre Washington y Europa. Tras los contrataques iraníes y el bloqueo del estrecho de Ormuz, uno de los canales marítimos más importantes del globo, Trump criticó duramente a ciertos países de la OTAN, como España y el Reino Unido, por negarle el uso de sus bases militares y condicionar su ayuda para desbloquear la ruta marítima a que cesen los combates completamente.