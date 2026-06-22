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Abelardo de la Espriella es el nuevo presidente de Colombia para el período 2026-2030

El abogado y empresario derrotó a Iván Cepeda con el 49,66% de los votos en segunda vuelta

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Abelardo de la Espriella es el nuevo presidente de Colombia.

Bogotá, Colombia – Abelardo de la Espriella se convirtió este domingo en el nuevo presidente de Colombia tras triunfar en la segunda vuelta electoral con 12.959.515 votos, equivalentes al 49,66% de la votación, según el preconteo de la Registraduría Nacional del Estado Civil con el 99,99% de las mesas informadas.

De la Espriella venció al candidato del oficialismo, Iván Cepeda, y asumirá la Casa de Nariño para el período 2026-2030. En primera vuelta ya había obtenido un importante respaldo con 10.361.499 votos (43,74%).El abogado y empresario llegó a la presidencia en menos de un año tras crear el movimiento Defensores de la Patria, posicionándose como la principal figura de la oposición al gobierno de Gustavo Petro. Su campaña se centró en los temas de seguridad, autoridad, fortalecimiento de las instituciones y mano dura contra los grupos criminales.

De la Espriella se presentó como un “outsider” de la política tradicional, destacando que nunca había ocupado cargos públicos ni administrado recursos del Estado.

¿Quién es Abelardo de la Espriella?

Nacido en Bogotá el 31 de julio de 1978 y criado en Montería (Córdoba), es abogado egresado de la Universidad Sergio Arboleda. En 2002 fundó el bufete De la Espriella Lawyers, con presencia en Bogotá, Barranquilla, Medellín y Miami. Se hizo conocido en el ámbito judicial y mediático por representar a empresarios, artistas, militares y figuras públicas en casos penales, civiles y de reputación.

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