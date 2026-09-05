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EE.UU. manda un mensaje a Irán después de atacar sus petroleros

Captura de pantalla / X @CENTCOM

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) ha lanzado un mensaje a Irán a través de redes sociales, informando que habían atacado tres petroleros iraníes en respuesta al ataque del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) contra dos buques de guerra estadounidenses que patrullaban aguas regionales.

“Que el mensaje a la Guardia Revolucionaria Islámica sea claro: si atacan dos de nuestros barcos, les impondremos un coste económico aún mayor: destruiremos tres de los suyos”, declaró el almirante Brad Cooper, comandante del CENTCOM.

“No dudaremos en defender a las fuerzas estadounidenses y, si es necesario, destruiremos la limitada y vulnerable flota petrolera de Irán”, aseveró.

Previamente, se había reportado que un petrolero iraní fue atacado con misiles la mañana de este sábado por tropas estadounidenses cerca de la isla de Jarg, considerada la ‘joya petrolera’ de Irán.

Según la información, la embarcación se encontraba en la zona de anclaje a unos 11 kilómetros de Jarg cuando fue alcanzada por cuatro proyectiles estadounidens

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Redaccion Central

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