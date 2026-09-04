La caída de ‘Bendito Menor’: Un ciberengaño policial neutraliza al temido cabecilla de ‘Los Pachenca’ en Riohacha

En una operación relámpago ejecutada entre la noche del jueves 3 y la madrugada de este viernes 4 de septiembre de 2026, efectivos de la Policía Nacional de Colombia abatieron a Naín Andrés Pérez Toncel, alias ‘Naín’ o ‘Bendito Menor’, considerado uno de los principales cabecillas de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN, conocidas también como ‘Los Pachenca’) y jefe del frente Javier Cáceres.

El exitoso operativo, que contó con el apoyo de las Fuerzas Militares y tecnología de inteligencia de los Estados Unidos, se desarrolló en el barrio Los Olivos, en inmediaciones del aeropuerto Almirante Padilla de Riohacha, La Guajira.

El “ciberanzuelo” que rompió su seguridad y su “brujería”

A pesar de que el criminal de 27 años extremaba sus medidas de seguridad e incluso se valía de prácticas de brujería para evitar ser capturado, según confirmaron fuentes de inteligencia a Bluradio, las autoridades lograron romper su cerco mediante una astuta jugada de desinformación diseñada por la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín).

El plan consistió en difundir falsamente el rumor de su muerte a manos de sus propios compañeros de organización. Provocado por la falsa noticia y en un intento por desmentir su deceso, ‘Bendito Menor’ rompió su propio protocolo de seguridad y se pronunció en las redes sociales. El uso de su teléfono celular permitió a las unidades de inteligencia interceptar la señal móvil y geolocalizar con precisión exacta el escondite donde se refugiaba.

Un violento enfrentamiento en su refugio

Al verse sorprendidos por las fuerzas de seguridad en la madrugada de este viernes, dos integrantes de su esquema de seguridad, identificados bajo los alias de ‘El Tío’ y ‘Casi Loco’, abrieron fuego contra los uniformados. El intenso cruce de disparos terminó con la muerte de los dos escoltas, de Pérez Toncel y de su pareja sentimental, Rosa Angélica Tarazona, conocida como alias ‘La Bebecita’, con quien se había casado apenas dos días antes del procedimiento.

Tanto ‘Bendito Menor’ como ‘La Bebecita’ solían exhibir una vida de excesos en plataformas digitales, publicando videos donde ostentaban armas de fuego, motocicletas y fajos de dinero, además de lanzar recurrentes mensajes desafiantes contra la Fuerza Pública.

Historial delictivo y despliegue presidencial

Pérez Toncel había ingresado a las ACSN en el año 2019 como sicario bajo las órdenes de alias ‘Pinocho’, escalando rápidamente en la estructura armada hasta consolidar su influencia urbana en La Guajira para el año 2021. Al momento de su neutralización, contra el cabecilla pesaban cinco órdenes de captura vigentes por los delitos de homicidio, secuestro y extorsión, así como una circular roja de la Interpol. El Gobierno nacional ofrecía una recompensa de hasta 500 millones de pesos por información que facilitara su ubicación.

La relevancia del golpe contra esta estructura delictiva motivó el traslado inmediato del presidente Abelardo de la Espriella al Batallón Cartagena de Riohacha este mismo viernes por la mañana, con el propósito de liderar una rueda de prensa y ofrecer mayores detalles sobre este histórico resultado operacional.