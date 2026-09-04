Día de la Amazonía: la acción climática en el bioma más importante de Brasil comienza en las ciudades

El 5 de septiembre, Brasil celebra el Día de la Amazonía, una fecha conmemorativa destinada a crear conciencia en todo el mundo sobre la importancia de preservar la mayor selva tropical del planeta. Sin embargo, proteger la Amazonía va mucho más allá de combatir la deforestación, que en 2026 alcanzó el nivel más bajo de alertas de deforestación de la serie histórica registrada por el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE). También significa abordar los desafíos de las ciudades de la región, donde viven millones de personas y donde las decisiones sobre infraestructura, servicios públicos, residuos, movilidad y desarrollo económico contribuyen a determinar cómo los territorios responderán al cambio climático.

Desde la COP30, celebrada el año pasado en Belém, el Programa Mutirão Brasil, una iniciativa conjunta entre C40 Cities y el Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía (GCoM), ha estado apoyando a 11 ciudades amazónicas en diferentes áreas de acción climática, combinando planificación, fortalecimiento de la gestión pública y desarrollo de soluciones concretas.

Entre las ciudades apoyadas en la región amazónica se encuentran Altamira, Barcarena, Boa Vista, Cáceres, Parintins y Rio Branco, que están fortaleciendo su gobernanza climática y desarrollando planes locales de acción climática. Estos planes ayudan a los municipios a comprender los riesgos que enfrentan, identificar sus principales fuentes de emisiones y establecer prioridades para reducir estos impactos y preparar a las ciudades para un clima cambiante.

Otras ciudades amazónicas están avanzando en proyectos específicos en el marco del programa. Ananindeua y Benevides trabajan en la estructuración de iniciativas de gestión de residuos orgánicos, con énfasis en la reducción de las emisiones de metano y la promoción de la economía circular. Belém y Porto Velho avanzan en proyectos de movilidad urbana sostenible, incluidas mejoras en el transporte público y la electrificación de las flotas. Rio Branco combina el desarrollo de su plan climático con apoyo para fortalecer la gestión de residuos.

Hélinah Cardoso, Engagement Lead del Programa Mutirão de C40 x GCoM, afirmó:

” El resultado es un enfoque que pasa de la planificación a la acción concreta: comprender los desafíos de cada ciudad, definir prioridades y crear las condiciones para que las soluciones se desarrollen e implementen de acuerdo con la realidad de cada territorio amazónico. Este trabajo se desarrolla de manera colaborativa: socios como el Frente Nacional de Alcaldes y ICLEI – Gobiernos Locales por la Sostenibilidad están ayudando a que el proceso sea más rápido y eficaz.”

Un legado de la COP30

La iniciativa forma parte del legado de cooperación construido en torno a la COP30 y demuestra cómo este esfuerzo puede continuar después de la conferencia: acercando a los gobiernos nacionales y locales, los conocimientos técnicos y las necesidades de los territorios para convertir los compromisos climáticos en acciones reales en las ciudades brasileñas. El programa trabaja en estrecha coordinación con socios del Gobierno Federal, entre ellos el Ministerio de las Ciudades, el Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático, la Presidencia de la COP30 y el Consejo de la Federación.

Belén Jiménez, Senior Engagement Manager de GCoM, afirmó:

“La Amazonía está en el centro de la agenda climática global, pero su transformación también depende de la capacidad de las ciudades para planificar y actuar. Es a nivel municipal donde toman forma las decisiones sobre infraestructura, servicios públicos y desarrollo, y donde estas decisiones afectan directamente la vida de las personas.”

Cuando la tecnología ayuda a las ciudades a planificar mejor

Una de las herramientas que ayudan a acelerar este proceso es la Brújula Climática de las Ciudades, una plataforma basada en Inteligencia Artificial desarrollada por C40 Cities y GCoM que combina datos climáticos, información sobre las emisiones y los riesgos locales e inteligencia artificial para ayudar a los municipios a identificar y priorizar acciones climáticas. La iniciativa ya trabaja con 50 municipios brasileños y también ha desarrollado una base de datos pública de información climática para municipios de todo el país. Cada municipio puede utilizar los datos disponibles en la plataforma para comprender sus principales riesgos y oportunidades e identificar acciones que tengan sentido para su propio contexto.

La ciudad de Rio Branco es un ejemplo de cómo se está aplicando este enfoque en la Amazonía. La Brújula Climática de las Ciudades está apoyando el desarrollo del plan climático del municipio y ayudando a la ciudad a priorizar acciones a partir de los riesgos y oportunidades identificados en su territorio. La herramienta también demuestra cómo la innovación tecnológica puede ayudar a democratizar el acceso a los datos climáticos. Desarrollada mediante una metodología adaptada al contexto brasileño, la plataforma cruza perfiles de emisiones, riesgos y vulnerabilidades con acciones de mitigación y adaptación para apoyar la toma de decisiones a nivel local.

Para Sandino Lamarca, Senior Data Manager de C40 y GCoM, avanzar en la acción climática en las ciudades también significa ampliar el acceso a datos y herramientas que permitan a los gobiernos tomar decisiones más informadas:

“Con un acceso más fácil a la información, los datos y las nuevas tecnologías, las ciudades pueden transformar la complejidad de los desafíos climáticos en decisiones más claras sobre dónde y cómo actuar. La Brújula Climática forma parte de este esfuerzo: ayuda a los municipios a comprender sus riesgos, identificar oportunidades y priorizar acciones en función de sus propias realidades. El objetivo es que la planificación climática vaya más allá del diagnóstico y se convierta en una herramienta para orientar decisiones y transformar las políticas públicas.”

Sobre el Programa Mutirão Brasil

El Programa Mutirão Brasil es una iniciativa estratégica de C40 Cities y el Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía (GCoM) que busca acelerar la implementación de acciones climáticas en las ciudades brasileñas mediante la cooperación entre los gobiernos locales, el Gobierno nacional y socios internacionales.

Lanzado en el contexto del liderazgo climático de Brasil y de su presidencia de la COP30, el programa traduce la ambición climática en resultados concretos mediante el fortalecimiento de las condiciones necesarias para que las ciudades desarrollen y hagan avanzar proyectos de alto impacto. La iniciativa apoya a más de 50 municipios y estados brasileños en el desarrollo de 20 proyectos listos para recibir financiamiento en las áreas de movilidad urbana sostenible y gestión de residuos, así como en la planificación climática en la Amazonía, al tiempo que moviliza apoyo transversal en materia de financiamiento climático, acceso a datos, diplomacia climática, presupuestos climáticos y acción climática inclusiva.

El programa demuestra cómo las alianzas multinivel entre los gobiernos nacionales y locales pueden acelerar la implementación de la acción climática allí donde más importa: en las ciudades, posicionando a Brasil como una referencia global en materia de gobernanza climática multinivel e implementación a escala hasta 2027.

El Frente Nacional de Alcaldes (FNP) actúa como socio facilitador del programa, fortaleciendo la articulación con líderes municipales de todo el país. Mutirão Brasil se implementa en colaboración con una amplia coalición de socios técnicos, entre ellos WRI Brasil, ICCT, Instituto 17 + Instituto Pólis (i17), Cities Climate Finance Leadership Alliance / Climate Policy Initiative (CCFLA / CPI), Urban Climate Change Research Network (UCCRN), ICLEI América del Sur, el Consejo Brasileño de Construcción Sostenible (CBC) y la Asociación Brasileña de Municipios (ABM).

El programa también mantiene una coordinación estratégica con el Ministerio de las Ciudades (MCID), el Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático (MMA), la Presidencia de la COP30, el Consejo de la Federación, la Oficina del Jefe de Gabinete y otros ministerios del Gobierno Federal, fortaleciendo la cooperación entre los diferentes niveles de gobierno para acelerar la acción climática sobre el terreno.