Lindsay Clancy, la madre que mató a sus 3 hijos: ¿Por qué divide a la sociedad de EE.UU.?

El juicio de Lindsay Clancy, la exenfermera estadounidense acusada de estrangular a sus tres hijos en enero de 2023, fue declarado nulo este viernes por un juez de Massachusetts después de que el jurado no lograra alcanzar un veredicto unánime tras siete días de deliberaciones.

Clancy, de 36 años, está acusada de estrangular a Cora (de 5 años), Dawson (3 años) y Callan (8 meses) con bandas de ejercicio. Tras el crimen, Lindsay saltó desde una ventana del segundo piso de su vivienda y quedó paralizada de la cintura hacia abajo. El caso ha reavivado el debate sobre la salud mental materna y la psicosis posparto en EE.UU.

¿Cómo se llegó al punto muerto?

Sin acuerdo: “Con gran pesar informamos que no podemos llegar a una decisión unánime y que no podremos hacerlo”, rezaba una nota del presidente del jurado, leída por el juez William Sullivan en la sala del tribunal de Plymouth, en referencia a los tres cargos de asesinato en primer grado.

Presiones del juez: Durante la semana, Sullivan pidió al jurado que continuara sus deliberaciones. En una de ellas recurrió a la denominada ‘instrucción explosiva’, una fórmula utilizada para instar a los miembros de un jurado que no logra ponerse de acuerdo a seguir analizando el caso. Sin embargo, la ruptura dentro del comité no pudo ser resuelta tras casi cinco semanas de proceso y la declaración de aproximadamente 85 testigos.

El principal punto de desacuerdo

La salud mental de Clancy: La defensa sostiene que sufría psicosis posparto y que una voz masculina la impulsó a actuar cuando estranguló a sus hijos. Sus abogados argumentan que, debido a su estado mental, no puede ser considerada penalmente responsable.

La versión de la Fiscalía: Los fiscales sostienen que Clancy era capaz de distinguir entre el bien y el mal y que los asesinatos fueron planificados. Según la acusación, sus actos demostraban que comprendía lo que estaba haciendo.

¿Por qué parte de la sociedad estadounidense apoya a Clancy?

Apoyo masivo: Cientos de mujeres se congregaron a fines de agosto en las afueras del juzgado de Plymouth, Massachusetts, para apoyar a Clancy. “Cualquiera de nosotras que haya lidiado con problemas de salud mental, ansiedad, depresión o depresión posparto, sabemos que cualquiera de nosotras podría estar en su lugar”, declaró Renee Kimball, la principal organizadora de la manifestación. Además, se organizó una campaña en GoFundMe para apoyar a los padres de Clancy que ya ha recaudado más de un millón de dólares.

Lo que refleja la decisión del jurado: La dificultad que tuvo el jurado para llegar a una decisión unánime “es un microcosmos de cómo muchos de nosotros estamos luchando por reflexionar sobre este caso”, dijo Daniel Medwed, profesor de derecho penal en la Universidad Northeastern, citado por PBS.

¿Y ahora cómo sigue?

La nulidad del juicio no implica la liberación inmediata de Clancy. La Fiscalía del Distrito del Condado de Plymouth deberá decidir si solicita un nuevo juicio, negocia un acuerdo de culpabilidad o desestima los cargos. Una audiencia para abordar los próximos pasos está prevista para el 29 de septiembre.