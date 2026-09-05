EE.UU. neutraliza un centenar de drones de los cárteles en la frontera con México

WASHINGTON, EE. UU. — El Ejército de los Estados Unidos inutilizó y neutralizó aproximadamente 100 drones presuntamente operados por cárteles de la droga mexicanos durante el pasado mes de agosto, según informes revelados por la cadena de noticias Fox News.

Las misiones de intercepción se ejecutaron mediante el uso de diversos sistemas tecnológicos de defensa aérea y fueron coordinadas de manera previa con el Ejército Mexicano. Este esfuerzo conjunto es interpretado por especialistas como una señal del incremento en los niveles de cooperación bilateral y tecnológica entre las administraciones de Washington y México para hacer frente a la amenaza de las organizaciones transnacionales del narcotráfico.

Entre las herramientas de última generación desplegadas por el sector militar norteamericano destacan los sistemas de láser de alta energía, los cuales han sido empleados de forma reciente por efectivos de ese país para derribar aeronaves no tripuladas que representan una amenaza directa para la seguridad de las tropas y agentes migratorios que vigilan el límite fronterizo.

De acuerdo con los reportes de seguridad, el uso de drones por parte de las redes delictivas se ha convertido en un desafío crítico de seguridad nacional. Los cárteles emplean estos dispositivos para labores de videovigilancia, monitoreo de movimientos de las fuerzas del orden, facilitación de actividades de contrabando de sustancias e incluso para el transporte y detonación de artefactos explosivos.

Si bien la colaboración en materia de inteligencia y tecnología fronteriza muestra un dinamismo al alza, las autoridades enfatizan que no existe confirmación alguna de que el Gobierno de México haya autorizado el ingreso de tropas de combate extranjeras para realizar operativos bélicos contra los cárteles dentro del territorio soberano. El marco de entendimiento actual delimita rigurosamente la asistencia mutua y tecnológica en la zona limítrofe de la intervención militar directa en suelo nacional.