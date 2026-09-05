Suspenden al director de la escuela Brooke High School por grabar los vestuarios de las niñas

Las autoridades educativas del estado de Virginia Occidental suspendieron a Eric James, de 53 años, director de la escuela secundaria Brooke High School, ubicada en la localidad de Wellsburg, tras el hallazgo de múltiples dispositivos de grabación ocultos en las instalaciones deportivas del centro escolar, según informa The New York Post.

El descubrimiento desencadenó una investigación penal que derivó en el arresto del directivo y su posterior traslado a la cárcel regional, en el condado de Marshall, donde permanece detenido y se le impuso una fianza de 100.000 dólares.

Según reportaron los investigadores, se localizaron un total de cuatro aparatos de registro audiovisual distribuidos en los vestuarios de educación física femenina, así como en áreas de cambio utilizadas por el equipo de danza de la institución. Los dispositivos fueron retirados del recinto escolar en un operativo conjunto entre la Policía local, el personal técnico y los guardias de seguridad del campus. Asimismo, los agentes ejecutaron un registro en la residencia privada de James, donde incautaron material electrónico adicional.

Ante la gravedad de los hechos, el sistema escolar del condado de Brooke emitió un comunicado confirmando la suspensión del director y el inicio de una investigación interna paralela a las actuaciones judiciales.