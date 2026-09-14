WP: La Inteligencia de EE.UU. emprende una reestructuración histórica para centrarse en la IA y China

Se trata de la iniciativa del director de la Agencia de Seguridad Nacional, Joshua M. Rudd, quien quiere empezar a establecer cinco nuevos departamentos a partir de octubre.

La Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés) de EE.UU. se prepara para su reestructuración interna más extensa en al menos una década para centrar los esfuerzos en cuestiones relacionadas, entre otras, con la inteligencia artificial (IA) y China, recoge The Washington Post, citando a personas familiarizadas con el asunto.

De acuerdo con funcionarios informados sobre el plan, se trata de una iniciativa del general del Ejército Joshua M. Rudd, director de la NSA y a la vez, jefe del Comando Cibernético de EE.UU. Las fuentes sostienen que Rudd quiere establecer cinco nuevas organizaciones dentro de la agencia: una dedicada a la IA, otra a China, otra a la ciberseguridad, otra al apoyo al combate y otra a la inteligencia global. Cada una de ellas estaría dirigida por un nuevo “director de misión”.

Según las fuentes, el director de la NSA considera que la nueva estructura organizativa de la agencia reflejará mejor sus prioridades actuales y futuras. Un exfuncionario reveló que se espera que Rudd reciba las propuestas de rediseño organizacional a finales de mes. Mientras tanto, se planea que su implementación comience a mediados de octubre, con el objetivo de alcanzar la plena capacidad operativa a mediados de enero del año que viene.

Una fuente señaló que por ahora, Rudd no tiene del todo claro cómo se llevará a cabo la actual reorganización, asegurando que “no saben cómo lo van a hacer, así que se apresurarán a tomar decisiones reversibles, por si acaso se equivocan”.

Hasta el momento, la NSA no respondió a la solicitud de comentarios.

La NSA, considerada la mayor y mejor financiada agencia de inteligencia de EE.UU., se dedica a la recopilación masiva de inteligencia de señales —como comunicaciones e información electrónica— y a proteger los sistemas de cifrado del Gobierno estadounidense.

Se cree que está compuesta por más de 30.000 empleados, tanto militares como civiles, y cuenta con una plantilla mayor que la de la CIA.

Su última gran reestructuración se inició en 2016 bajo la dirección de Mike Rogers y la dividió en seis direcciones. La iniciativa tuvo un plazo de dos años para su implementación y aún permanece inconclusa.