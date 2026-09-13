EE.UU. saca en secreto del Reino Unido a un diplomático acusado de poseer pornografía infantil

“Puede que este hombre termine enfrentando a la Justicia en Estados Unidos, pero debería comparecer ante los tribunales aquí”, argumentó una fuente a The Sun.

Funcionarios estadounidenses sacaron en secreto del Reino Unido a un diplomático de EE.UU. sin informar previamente a la Policía británica, después de que fuera acusado de poseer imágenes de tipo sexual de menores, informó este sábado The Sun.

Según fuentes citadas por el medio, el diplomático, un exmilitar destinado a la embajada estadounidense en Londres, fue sacado de su apartamento en Putney el 25 de agosto en el marco de una investigación en EE.UU. sobre su hermano.

Una fuente afirmó que las autoridades estadounidenses hallaron imágenes de abuso infantil en la vivienda y se llevaron al hombre pese a no tener facultades legales de arresto en territorio británico. La Policía británica fue informada solo después de la operación.

“Deberían haber informado a Scotland Yard cuando llevaron a cabo la redada, y desde luego cuando encontraron el material”, afirmó el informante del medio. “En lugar de eso, creemos que lo llevaron a una base aérea estadounidense y lo trasladaron más de 4.000 millas [unos 6.400 kilómetros] hasta el lugar donde se investigaba a su hermano. Creemos que fue una redada al amanecer y que después lo llevaron a la base en un convoy militar estadounidense”, agregó.

“Puede que este hombre termine enfrentando a la Justicia en Estados Unidos, pero debería comparecer ante los tribunales aquí”, argumentó la fuente.