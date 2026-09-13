Trump se pronuncia sobre cuándo deben celebrarse elecciones en Venezuela

El presidente de EE.UU. volvió a decir que los venezolanos están “muy felices” y que ambos países están ganando “una cantidad enorme de dinero”.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, declaró este domingo que las elecciones en Venezuela deben celebrarse cuando el país sudamericano esté “listo”.

Preguntado por la prensa durante su visita informal a Irlanda sobre cuándo cree que Caracas debería convocar a elecciones “democráticas”, Trump evitó dar una fecha y se limitó a decir: “Сuando [los venezolanos] estén listos”.

El mandatario volvió a asegurar que la población venezolana está “muy feliz”, al tiempo que destacó la llegada de empresas petroleras a la República Bolivariana, así como el aumento de los ingresos derivados de la actividad energética.

“Venezuela está ganando una cantidad enorme de dinero. Y nosotros también. Y es que todas las grandes empresas están entrando ahí ahora, y están perforando”, dijo.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, también se refirió esta semana al proceso electoral en el país caribeño, diciendo que los comicios “tienen que pasar”, si bien condicionó su celebración a la renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el Consejo Nacional Electoral, la participación plena de los partidos políticos, una “prensa libre y abierta” y máquinas de votación.

En este contexto, recordó que están en marcha las negociaciones entre las autoridades interinas de Venezuela y un sector de la oposición representado en la Asamblea Nacional electa en 2015. En agosto se completó el primer ciclo de conversaciones, donde acordaron la renovación completa del TSJ. La segunda ronda está prevista para la próxima semana.