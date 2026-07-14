Ha sido condenado por corrupción el hermano del presidente de Gobierno de España

David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, fue condenado este martes a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación administrativa.

Según El País, la audiencia provincial de Badajoz impuso la misma sanción a otros nueve acusados, mientras que dobla el período de inhabilitación para el expresidente de esa Diputación y exlíder Partido Socialista (PSOE) extremeño, Miguel Ángel Gallado.

El dictamen estima que todos los condenados fueron parte de una trama de irregularidades para la creación de un puesto de trabajo en la Diputación, en 2017, “con el objetivo de que el mismo fuera ocupado” por el hermano del presidente de Gobierno de España, aunque consideran no “probado” que se ejerciera “presión o influencia” sobre los acusados para diseñar la plaza que finalmente ocupó.

Aunque la sentencia aún puede recurrirse, se produce en momentos delicados para el Gobierno, en vista de los constantes escándalos de corrupción que salpican a figuras aledañas a Sánchez y miembros del PSOE. Por ahora, los condenados perderán de manera definitiva el empleo o cargo que tuvieran, y serán impedidos de acceder a otro similar durante el tiempo que dure la sanción.

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La investigación fue iniciada a raíz de la denuncia del pseudosindicato de ultraderecha Manos Limpias, que pidió indagar si la plaza que ocupaba Sánchez Pérez-Castejón en la Diputación de Badajoz, como Coordinador de Actividades de los Conservatorios de Música, fue creada para él valiéndose de influencias políticas.

El ahora condenado tiene una amplia formación musical, que se inició a alto nivel en el Conservatorio Rimsky-Kórsakov de San Petersburgo, donde se graduó en Composición y Dirección (2010). Durante su carrera en el mundo de la música, alternó óperas, residencias artísticas en Tokio y Toulouse, así como el estreno de su propia composición, hasta que en 2017 firmó un contrato público como coordinador de los conservatorios de la Diputación de Badajoz.