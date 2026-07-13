Trump dice esto sobre Irán: “Los vamos a golpear muy fuerte”

Estados Unidos se convertirá en “el guardián” del estrecho de Ormuz y será “compensado” por ello, según declaró su presidente, Donald Trump, este lunes en una entrevista con Fox News, en la que habló de Irán y del incumplimiento del alto el fuego entre ambos países.

“Hemos tenido 10 acuerdos con esta gente. Así que los vamos a golpear muy fuerte. Y vamos a mantener el estrecho, y probablemente lo administraremos. Nos convertiremos en el guardián del estrecho […] Cuando hagamos eso, vamos a ser compensados”, dijo el mandatario.

Trump señaló que otros países “muy ricos” se habían beneficiado durante décadas de que Estados Unidos vigilara el estrecho, y sostuvo que su Gobierno mantendría esa función, pero que exigiría compensaciones. “Ahora lo vamos a vigilar y nos van a pagar por vigilarlo. Mucho dinero”, añadió.

“Solo queremos ser compensados por hacer todo esto, por poner a nuestra gente en peligro […] En realidad, estamos salvando a la gente”, sostuvo. “Su defensa antiaérea ya no está, los golpeamos muy duro anoche”, añadió.

El Departamento de Relaciones Públicas del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán anunció este lunes que la única forma de que la República Islámica abra el estrecho de Ormuz es que Ejército estadounidense ponga fin a sus ataques navales.

Anteriormente, advirtió que no permitiría “que un Ejército forajido y asesino de niños proveniente del otro lado del mundo continúe con su injerencia ilegal en la zona”.

Tras la nueva oleada de bombardeos sobre el país persa, el Mando Central de EE.UU. (CENTCOM) indicó que el estrecho de Ormuz es un “corredor marítimo vital para el comercio mundial” que “Irán no controla”.