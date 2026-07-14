Metrocentro invita a vivir la recta final del Mundial en su Fan Zone

La emoción del Mundial entra en su etapa decisiva y Metrocentro invita a todos los aficionados a disfrutar de los últimos partidos del campeonato en su Fan Zone, un espacio creado para que familias, amigos y barras deportivas compartan la pasión del fútbol en un ambiente lleno de entretenimiento.

Con pantalla gigante en Plaza Central y un ambiente especialmente preparado para vivir cada encuentro, los visitantes podrán seguir los emocionantes cuartos de final, las semifinales y la gran final del torneo, disfrutando de la mejor experiencia futbolera dentro del centro comercial.

Además de las transmisiones en vivo, Metrocentro continuará realizando dinámicas, activaciones y sorpresas para premiar a los aficionados que visiten el Fan Zone durante esta etapa del campeonato, por lo que invita a los nicaragüenses a mantenerse atentos a sus redes sociales para conocer las próximas actividades y oportunidades para ganar premios.

La invitación está abierta para reunir a la barra favorita, vestir los colores de su selección y vivir cada jugada en un ambiente de celebración junto a otros apasionados del fútbol.

Metrocentro espera a todos los fanáticos para disfrutar juntos la emoción de la recta final del Mundial y ser parte de una experiencia inolvidable hasta el último silbatazo.

Esta experiencia es posible gracias al apoyo de GoMarcas, Innovart, Puma, Siman y Taidok Motors, marcas patrocinadoras que se suman a la celebración de la pasión futbolera.