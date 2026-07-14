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Metrocentro invita a vivir la recta final del Mundial en su Fan Zone

Mundial 2026

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Durante la invitación en Metrocentro.

La emoción del Mundial entra en su etapa decisiva y Metrocentro invita a todos los aficionados a disfrutar de los últimos partidos del campeonato en su Fan Zone, un espacio creado para que familias, amigos y barras deportivas compartan la pasión del fútbol en un ambiente lleno de entretenimiento.

Con pantalla gigante en Plaza Central y un ambiente especialmente preparado para vivir cada encuentro, los visitantes podrán seguir los emocionantes cuartos de final, las semifinales y la gran final del torneo, disfrutando de la mejor experiencia futbolera dentro del centro comercial.

Además de las transmisiones en vivo, Metrocentro continuará realizando dinámicas, activaciones y sorpresas para premiar a los aficionados que visiten el Fan Zone durante esta etapa del campeonato, por lo que invita a los nicaragüenses a mantenerse atentos a sus redes sociales para conocer las próximas actividades y oportunidades para ganar premios.

La invitación está abierta para reunir a la barra favorita, vestir los colores de su selección y vivir cada jugada en un ambiente de celebración junto a otros apasionados del fútbol.

Metrocentro espera a todos los fanáticos para disfrutar juntos la emoción de la recta final del Mundial y ser parte de una experiencia inolvidable hasta el último silbatazo.

Esta experiencia es posible gracias al apoyo de GoMarcas, Innovart, Puma, Siman y Taidok Motors, marcas patrocinadoras que se suman a la celebración de la pasión futbolera.

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