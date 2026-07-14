España tumba a Francia y se mete a la final del Mundial

España se convirtió este martes en la primera selección finalista de la Copa Mundial de la FIFA 2026 tras vencer 2-0 a Francia en un partido que dominó de principio a fin en el Estadio Dallas.

Pese a que el primer tiempo no tuvo jugadas sobresalientes, Lamine Yamal se introdujo en el área y fue derribado por el defensor Lucas Digne, lo que desembocó en un penal para España.

Al minuto 22 el delantero Mikel Oyarzabal abrió el marcador desde el punto del penalti, en la única jugada destacada de la primera mitad.

En la continuación, España siguió dominando la posesión, mientras que Francia, que llegaba con 16 goles anotados, se vio maniatado por el juego colectivo de la Roja.

Un juego colectivo que tuvo como colofón el segundo gol al 58′, luego de que Dani Olmo devolviera una pared a Pedro Porro, quien definió en el área con un derechazo para el 2-0.