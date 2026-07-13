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NYT: Israel reclutó al expresidente iraní para devolverlo al poder tras el colapso del Gobierno actual

Según reporta el medio, el jefe de la inteligencia israelí se reunió personalmente con el exmandatario en un país europeo.

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Expresidente de Irán Mahmud Ahmadineyad.

Antes del inicio de la guerra, Israel reclutó al expresidente de Irán Mahmud Ahmadineyad para que pudiera dirigir el país persa después del derrocamiento del Gobierno actual, reporta este lunes The New York Times citando a funcionarios estadounidenses e iraníes.

Según el diario, en los últimos años, Tel Aviv pagó en secreto a Ahmadineyad dinero para su manutención y viajes y agentes israelíes se reunieron varias veces con él en el extranjero. De acuerdo con el reporte, el jefe de la inteligencia de Israel, David Barnea, viajó personalmente a la capital de Hungría, Budapest, en 2024 para encontrarse con el exmandatario.

El 28 de febrero, Israel bombardeó la residencia de Ahmadineyad, apuntando al edificio donde se encontraban sus guardaespaldas y su automóvil. Fuentes señalaron que tras el ataque aéreo, un Peugeot negro, conducido por agentes del Mossad, recogió al expresidente y lo llevó hasta una casa secreta en Irán. Sin embargo, este se habría sentido decepcionado con el plan israelí para su regreso al poder y abandonó la vivienda en circunstancias desconocidas.

Cuatro funcionarios iraníes afirmaron que actualmente Ahmadineyad se encuentra bajo custodia de la unidad de inteligencia del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica debido a sus vínculos con Tel Aviv. El lunes pasado, el exmandatario apareció en público por primera vez en mucho tiempo, en la procesión fúnebre del asesinado líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí.

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