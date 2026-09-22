China se pronuncia sobre las “sanciones ilegales” de EE.UU. contra aerolíneas de Irán

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, advirtió que cualquier país que preste servicios a las líneas aéreas iraníes será expulsado del sistema del dólar.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Guo Jiakun, rechazó este martes el bloqueo global que Estados Unidos pretende implementar contra aerolíneas iraníes.

“China siempre se ha opuesto a las sanciones unilaterales ilegales que carecen de fundamento en el derecho internacional y no cuentan con la autorización del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas”, afirmó en rueda de prensa al ser preguntado por la iniciativa estadounidense contra la aviación iraní.

Guo no aclaró si su país permitirá la llegada de los vuelos que las aerolíneas iraníes tienen previstos hacia ciudades chinas. Reiteró, en cambio, la posición habitual de Pekín: rechazar las medidas coercitivas impuestas y privilegiar el diálogo en un escenario internacional cada vez más multipolar.

El anuncio de dichas medidas lo formuló el lunes el secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, quien advirtió que, a partir del 23 de septiembre, las aerolíneas iraníes quedarán bloqueadas en todo el mundo. Según manifestó, quienes les proporcionen combustible, servicios de aterrizaje o venta de boletos serán expulsados del sistema del dólar.