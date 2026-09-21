¡Aeronaves en apuros! Mal tiempo y baja visibilidad obligan a desviar y retrasar vuelos en el Aeropuerto de Managua

Un vuelo de American Airlines procedente de Guatemala tuvo que desviarse hacia Costa Rica, mientras un avión de Copa Airlines procedente de Miami realizó maniobras de espera sobre el occidente del país.

MANAGUA — Las condiciones meteorológicas adversas provocadas por la baja nubosidad y un elevado porcentaje de humedad pusieron a prueba las operaciones aéreas en la capital nicaragüense la mañana de este lunes, según informó la plataforma especializada Spotters Nicaragua.

Desvío hacia Costa Rica y maniobras de espera

La plataforma detalló que el vuelo AAL309 de la aerolínea American Airlines, procedente de Guatemala, tuvo que realizar una maniobra de frustración de aterrizaje (go-around) al aproximarse a Managua. Debido a las malas condiciones en la zona, la aeronave fue desviada hacia la terminal aérea de Liberia, en Costa Rica, desde donde logró retornar a territorio nicaragüense pasadas la 1:30 de la tarde.

De manera simultánea, el avión CMP380 de Copa Airlines, que cubría la ruta desde Miami, Florida, se vio obligado a mantenerse en patrón de espera sobre el sector de occidente hasta que el clima mejoró y garantizó un aterrizaje seguro.

Seguridad por encima de los itinerarios

Spotters Nicaragua enfatizó que, una vez más, la seguridad operacional se posiciona por encima de cualquier itinerario de viaje, al tiempo que reafirmó su compromiso de seguir informando a la ciudadanía sobre los acontecimientos en los cielos de Nicaragua.