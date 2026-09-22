El huracán Polo roza la categoría máxima y pone en alerta a México

El huracán Polo escaló en cuestión de horas a la categoría 4 en la escala Saffir-Simpson y continúa intensificándose de manera particular en el sur de las costas de los estados mexicanos de Guerrero y Michoacán, alertó el Servicio Meteorológico Nacional.

“Su amplia circulación refuerza la probabilidad de lluvias y oleaje elevado en el occidente y sur del país”, agregó la dependencia en un reporte en el que advirtió que este martes el huracán podría alcanzar la máxima categoría de 5, por lo que convocó a la población a “extremar precauciones” ante las lluvias, el viento y el oleaje (incluyendo la navegación marítima) que provoca el fenómeno, así como a atender las recomendaciones del Sistema Nacional de Protección Civil.

⚠️ #Polo ahora como un #Huracán de categoría 4 ⚠️ ▪️ A 340 km al sur de Zihuatanejo, #Guerrero, y a 530 km al sur-sureste de Manzanillo, #Colima.

◾️ De acuerdo con @conagua_clima, su circulación refuerza la probabilidad de #Lluvias puntuales intensas en #Guerrero (costa y sur) y… pic.twitter.com/hNvsIuWCNy — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) September 22, 2026

También precisó que la “amplia circulación” del huracán refuerza la probabilidad de lluvias puntuales e intensas en otros estados del Pacífico como Colima y Oaxaca, además de “lluvias muy fuertes”en Jalisco.